Em seis meses, Amazonas exportou US$ 19,7 mi para a Europa, segundo dados do CIN-AM

Países europeus como a Espanha, Itália, Países Baixos – formados pela Bélgica e Holanda -, e Turquia, influenciaram na alta de 661,91% do volume das exportações de empresas do Amazonas, com Certificado de Origem, no primeiro semestre deste ano. Os dados são do Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM). Para a entidade, o crescimento mostra que, em meio à crise, o Estado consegue manter um bom desempenho no mercado exterior.

O Certificado de Origem é um documento a ser providenciado pelo exportador junto às entidades específicas, que comprova a origem brasileira da mercadoria e permite a ambas as partes uma isenção ou redução de impostos decorrentes dos acordos internacionais.

De acordo com o levantamento feito pelo CIN-AM, no período de janeiro a junho de 2015, o Amazonas exportou para os Estados Unidos e União Europeia quase US$ 2,6 milhões, enquanto no mesmo período deste ano, as exportações somaram US$ 19,7 milhões. Em valores reais o aumento foi de US$ 17,1 milhões.

Para o gerente do Centro Internacional de Negócios do Amazonas, Marcelo Lima, a alta no volume exportado foi significativa. Ele destaca que o aumento se deve as exportações dos produtos de mineração, que segundo ele está em franco crescimento, além da soja, plásticos e artefatos de madeiras.

Segundo Lima, as exportações do primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado mostraram que há uma tendência de as transações continuarem em ritmo de crescimento no segundo semestre. “O que nos deixa muito esperançosos para uma melhoria contínua da atuação do Amazonas no mercado internacional. Com certeza esse fluxo só vai melhorar”, avaliou.

Países

De acordo com dados da CIN-AM, com percentual de 154.992,4%, a Espanha foi o país europeu que mais exportou das empresas do Amazonas no primeiro semestre deste ano, com US$ 17.447.899,62 milhões. De janeiro a junho do ano passado o valor das exportações para os espanhóis alcançou apenas US$ 11.250 mil.

Os Países Baixos importaram nos primeiros meses deste ano 1.382,8% a mais do que no mesmo período de 2015. Enquanto de janeiro a junho de 2016, o Amazonas exportou para eles um total de US$ 686.616,60 mil, no mesmo período do ano passado foram apenas US$ 46.303,40 mil, um aumento de US$ 640.313,20 mil.

A Itália importou no primeiro semestre de 2015 o total de US$ 2.990 mil em produtos amazonenses, enquanto este não as exportações feitas para o mesmo país já alcançaram US$ 20 mil, uma alta de 568,9%. Já a Turquia, em 2015 importou do Amazonas US$ 160.303 mil e este ano, US$ 160.338,50 mil, uma alta de 0,02%.

Enquanto as exportações para os países europeus cresceram, para os Estados Unidos sofreram retração de 61,7%. Foi o único país que o Amazonas registrou queda. No ano passado, de janeiro a junho os EUA importou das empresas amazonenses U$$ 2.375.703,79 milhões e neste ano recuou para US$ 1.468.492,26 milhões.

Esforços

Marcelo Lima, disse que a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), por meio do CIN-AM, desenvolve um trabalho contínuo para realização de feiras, eventos e missões prospectivas com a finalidade de aumentar as exportações das empresas que atuam na unidade federativa.

O gerente da CIN-AM observou que, com a política e as medidas adotadas pelo atual governo, é possível acreditar que o fluxo das exportações amazonenses seguirá com a tendência de melhorar. “Não só para Europa e Estados Unidos, mas para a América Latina. Nossas próximas feiras como a de alimentos e bebidas em Havana, Cuba, a Sial na França e a Rodada de Negócios que acontece em outubro aqui no Amazonas são esforços da nossa equipe em alavancar as nossas exportações”, salientou Lima.

Por Emerson Quaresma