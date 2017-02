Em segundo turno, Fábio Ramalho e JHC são eleitos para a Mesa da Câmara

Os deputados Fábio Ramalho (PMDB-MG) e JHC (PSB-AL) foram eleitos em segundo turno para a 1ª vice-presidência e terceira secretaria da Mesa Diretora da Câmara, respectivamente. Ramalho obteve 265 votos contra 204 dados ao deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). JHC derrotou João Fernando Coutinho (PSB-PE) por 240 a 220 votos.

Cabe ao 1º vice-presidente Fábio Ramalho substituir Rodrigo Maia, presidente da Casa, quando este estiver ausente, elaborar pareceres sobre requerimentos de informações e projetos de resolução para alterar o Regimento Interno, dentre outras atribuições. Nas viagens do presidente da República ao exterior, Maia é o primeiro na linha sucessória. Com isso, Ramalho o substitui no comando da Câmara.

Ao deputado JHC caberá a autorização de reembolso de despesa com passagens aéreas de deputados e o exame de requerimentos de licença e justificativa de faltas dos parlamentares nas sessões deliberativas da Casa.

Com a conclusão da eleição dos cargos da Mesa Diretora, deputados e senadores reúnem-se ainda nesta quinta-feira (2) para sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2017.

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, é esperado para entregar a mensagem presidencial de reabertura dos trabalhos.

Iolando Lourenço e Marcelo Brandão

Agência Brasil