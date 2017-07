Em rua tranquila, homem é morto com quatro tiros na esquina

Israel foi morto no cruzamento das ruas 26 com 28, no bairro São José 2 – Arthur Castro

Israel Napoleão Neto foi morto no cruzamento das ruas 26 com 28, do bairro São José 2, na Zona Leste, com quatro tiros que atingiram o peito, costa e pernas, na madrugada deste domingo (9). Assustados com o crime, moradores comentaram apenas que a vítima era usuária de drogas há anos e que, possivelmente, isso tenha motivado a execução.

De acordo com alguns populares, que estavam aguardando o início do velório, o autor do homicídio aproveitou a tranquilidade da rua para cometer o crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia também: Mais uma vítima do ‘justiceiro’ ou execução? Mototaxista é morto a tiros no Adrianópolis

“Essa rua sempre é calma. No horário que ele morreu, por volta das 3h, não tinha ninguém. Ele sempre ficava sozinho na esquina durante a madrugada. Não podemos falar muita coisa porque nem os disparos nós escutamos. Mas, supostamente, isso foi um acerto de contas”.

A família que aguardava a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML), não quis falar sobre o assunto. Na casa onde Israel morava, o silêncio também prevaleceu. O autor do crime segue desconhecido.

Gerson Freitas

EM TEMPO

Leia mais:

Duzentos presos vão responder na Justiça pelo massacre no Compaj

Homem é amarrado e enforcado no Armando Mendes; ex-namorada pode estar envolvida

Cadeirante envolvido com o tráfico é executado a tiros na Alvorada