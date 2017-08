Em reunião sobre direitos, Sinetram e rodoviários não entram em acordo

Os motoristas do transporte coletivo de Manaus recebem, somando também os benefícios, R$ 3.078,43 – Márcio Melo

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) participou nesta segunda-feira (21), da audiência de conciliação sobre o dissídio 2017/2018 dos rodoviários, na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Zona Sul. Durante a reunião, algumas cláusulas foram acordadas, porém, quanto a questão econômica, não houve acordo entre as partes, mantendo-se a ação em curso a pedido do Sindicato do Rodoviários.

O assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, informa que com a grave crise econômica por que passam o sistema de transporte e o país, é muito difícil um reajuste. Porém, o Sinetram está confiante em um futuro acordo com a anuência do Poder Público.

“Fizemos algumas reuniões com os rodoviários, porém ainda não houve acordo quanto às cláusulas de conteúdo econômico. É difícil haver reajuste dado o contexto atual, pois o impacto na tarifa seria muito alto. Mas vamos continuar as negociações”, destaca Borges.

Atualmente, os motoristas do transporte coletivo de Manaus recebem, somando também os benefícios, R$ 3.078,43, a segunda maior remuneração do Brasil.

