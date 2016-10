Em rede social, Mariah Carey confirma cancelamento de shows no Brasil

Após cancelar o show que faria em Curitiba, em 4 de novembro, Mariah Carey, 46, afirma ter adiado toda a sua vinda ao Brasil. Em sua conta oficial no Twitter, na madrugada desta quarta-feira (26), a cantora lamentou o cancelamento de suas apresentações na América do Sul.

“Devastada que meus shows no Chile, na Argentina e no Brasil precisaram ser cancelados. Meus fãs merecem mais que o tratamento dado a eles por esses produtores”, escreveu.

Fazendo juras de amor aos fãs, Mariah afirmou que fará tudo que estiver a seu alcance para retornar em 2017 “da maneira certa”.

Antes da publicação, a produtora Stage Entertainment afirmou que apenas a apresentação em Curitiba seria cancelada -Mariah também faria shows em São Paulo (no dia 1º, no Allianz Parque) e em Porto Alegre (no dia 5, no Beira-Rio).

A empresa confirmou nesta quarta o cancelamento de todos os shows e prepara um comunicado oficial para explicar o motivo.

Anunciada em junho, a vinda de Mariah Carey ao Brasil foi criticada pelos fãs da cantora pelo alto preço dos ingressos -em São Paulo, as entradas chegaram a R$ 2.500.

Folhapress