Em protesto, moradores fecham rua e colocam fogo em pneus por falta de água no Amazonino Mendes

Moradores do bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus, fecharam a rua Ibicaré e atearam fogo em objetos, impedindo a passagem de veículos no local. A manifestação foi realizada em protesto pela falta de água na região. Segundo os populares, já são mais de 15 dias com interrupções no abastecimento.

De acordo com o supervisor de área da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tenente Fato, a mobilização iniciou por volta das 18h20. Os moradores colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira. Ninguém no local soube informar quem foi o responsável por colocar fogo nos objetos.

Durante a permanência no lugar, as pessoas gritavam palavras de ordem e pediam que a Manaus Ambiental reestabelecesse o abastecimento da água.

Segundo o soldado Denis Wilson do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBMAM), uma viatura foi deslocada para o local para conter as chamas. A guarnição também foi a responsável pela retirada do material.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Manaus Ambiental, mas não as ligações não foram atendidas até a publicação desta matéria.

