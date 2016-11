Em protesto contra falta d’água, moradores ateiam fogo em objetos e fecham avenida Grande Circular

Moradores do bairro Tancredo Neves, Zona Leste da cidade, indignados com a falta d’água nas residências, realizam protesto na noite desta quarta-feira (23) na avenida Grande Circular. Na ocasião, os manifestantes atearam fogo em colchões, madeiras e pneus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) esteve no local e com o auxílio de uma viatura apagou as chamas. A Polícia Militar está no local para tentar negociar com os moradores a liberação do trecho da via que está interditado desde às 19h30.

Por telefone, a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO tentou contato com a empresa de abastecimento de água Manaus Ambiental, mas as ligações não foram atendidas.

Em instantes mais informações.

Portal EM TEMPO