Em preparação para o Enem, 546 alunos participam de oficina de redação no IEA, em Manaus

Focados na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 546 estudantes da Escola de Tempo Integral Instituto de Educação do Amazonas participam, nesta sexta-feira (7) da primeira Oficina de Redação 2016, com o objetivo de obterem notas satisfatórias nas redações, além de trabalharem a fluência na escrita e na argumentação crítica de assuntos variados.

A importância da participação dos alunos, conforme informou a gestora da escola, Shirley Maria Vieira de Souza, é também preparar os alunos, além do Enem, para os diversos vestibulares como o Sistema de Ingresso Seriado (SIS), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); o Processo Seletivo Contínuo (PSC) e Macro, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), entre outros certames. Participam da oficina 200 alunos do 1º ano; 200 do 2º ano e 146 do 3º ano do Ensino Médio.

A finalista Jacqueline Figueiredo de Farias, 17, afirma que a oficina é importante para ela, pois sabe que ficará melhor capacitada para realizar a prova de redação no exame nacional e nos vestibulares. “Considero a Oficina de Redação importante para o aluno porque vais nos auxiliar a escrever com melhor fluência além de trabalhar a argumentação sobre assuntos que está acontecendo na atualidade”, frisou.

De acordo com a gestora Shirley Maria, o IEA tem um histórico de boas notas obtidas na redação no Enem, acima de 600, e atribui a eficiência às oficinas de redação realizada da instituição de ensino, vinculada à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc).

“Essa é a primeira oficina que fazemos de um total de três. A próxima será final de outubro e a última no início de novembro. Preparamos os alunos com assuntos que estão acontecendo na sociedade de um modo geral. Com isso, os nossos alunos não têm tanta dificuldade quando participam do Enem e outros certames porque nessas oficina e nos simulados que acontecem ao longo do ano eles vão se preparando”, explicou.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio acontece nos dias 5 e 6 de novembro em todo o País. O cartão de confirmação está disponível para impressão na Página do Participante no site enem.inep.gov.br/participante.

O Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação. Conforme a programação do exame, no dia 5 de novembro será aplicada as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia), com duração de quatro horas e trinta minutos.

No dia 6 de novembro serão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Literatura Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologia da Informação e Comunicação; Redação; e Matemática e suas Tecnologias, com duração de cinco horas e trinta minutos.

Nos dois dias de exames os portões de acesso às escolas serão abertos às 12h e fecham às 13h, obedecendo o horário oficial de Brasília. Após este período, os portões serão fechados. As provas iniciam pontualmente às 13h30.

Com informações da assessoria