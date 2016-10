Em possível acerto de contas com o tráfico de drogas, homem é assassinado com três tiros no São José

Um homem identificado como Francisco Junior Gomes dos Santos, 42, foi assassinado por volta de 16h30 desta terça-feira (18), na rua Penetração, no São José II, Zona Leste de Manaus. A vítima foi executada com três disparos na cabeça. Em uma motocicleta, os suspeitos fugiram sem deixar pistas. A polícia suspeita de acerto de contas com envolvimento no tráfico de drogas.

Segundo informações repassadas por testemunhas aos policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens desceram de uma motocicleta, de modelo e placa não identificadas, na via pública, e em um espaço de dois metros sacaram uma arma e executaram a vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), localizada na avenida Autaz Mirim, Zona Leste. “Não será necessário o 9ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) apurar o caso, em visto que a especializada esteve no local”, disse o delegado Rafael Alemandi, titular do DIP responsável pela área que ocorreu o homicídio.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO