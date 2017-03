Em passagem por Manaus, Wanderley Andrade anuncia show internacional

O cantor e compositor Wanderley Andrade levou uma legião de fãs e admiradores a casa de show Rancho Sertanejo, nesta sexta-feira (24), em Manaus. O show foi embalado com sucessos da carreira como os hits “Traficante do Amor” e “Detento Apaixonado” e contou ainda com interpretações de músicas de artistas nacionais e internacionais. Durante o show, o ídolo do brega paraense também anunciou uma agenda de shows internacionais pelos Estados Unidos.

Ao um público que lotou a casa de show na zona centro-sul de Manaus, Wanderley fez um show performático e intimista, tendo que dividir a apresentação, em vários momentos, com o assédio das fãs que subiam para tocar, beijar ou tirar fotos com o ídolo no palco. “É uma honra e uma satisfação voltar a Manaus e cantar para esse público lindo os sucessos que marcaram minha carreira. É um momento inesquecível de muita felicidade”, afirmou.

Além dos sucessos tradicionais, a apresentação também contou com a performance de Wanderley cantando em inglês ao interpretar sucessos como “Love of My Life” da banda Queen e também composições nacionais que embalaram gerações como “Tente Outra Vez” de Raul Seixas.

Perguntado sobre a intensa recepção na capital amazonense, Wanderley se disse surpreso com tamanha acolhida e aproveitou para mandar um recado: “Espero que aqueles que fizeram aquela rebelião, em janeiro, aprendam comigo e que só haja espaço para rebelião do amor no coração”, completou bem-humorado fazendo um trocadilho com o hit “Detento Apaixonado”.

O show

Já no palco, Wanderley anunciou shows nos Estados Unidos ainda este ano. O cantor deve fazer shows nos dias 2 e 3 de abril em Connecticut e New Jersey, respectivamente. No dia 5 de abril, o cantor destacou a realização da gravação do primeiro DVD com sucessos da carreira em versão acústica, em Nova York.

Para quem estava com saudade de dançar os bregas que embalaram as casas noturnas e festas de jovens e adultos de todas as idades, o show atendeu às expectativas. Para a universitária Daniela Cavalcante, foi um momento de nostalgia. “Sempre ouvia as músicas do Wanderley quando viajava com a minha família para o interior do estado ou com meu pai em casa. Gosto muito das músicas dele, porque elas lembram minha infância e são muito boas também”, disse.

A apresentação aconteceu no “Bota Dentro ParaNORMAL” de universitários da Escola Normal Superior (ENS), da UEA, e realizado pela Patrono Universitário, empresa dedicada a organização de eventos universitários. A festa aconteceu como forma de acolhida aos novos alunos da Universidade e também contribuir com recursos financeiros para melhorias dos cursos.

“Quero agradecer a empresa Patrono Universitário. É bom as empresas investirem em talentos locais da região e também com foco no público universitário”, finalizou Wanderley antes de mais um hit agradecendo ao público “desta terra abençoada” pela recepção.

O retorno de Wanderley Andrade só foi possível após uma campanha que mobilizou centenas de universitários nas redes sociais, com a hashtag #EuQueroWanderleyNaENS, o que garantiu a volta do astro pop do brega.

Carreira

Wanderley Andrade é considerado um dos principais cantores de brega pop do país. Natural do município de Altamira, no Pará, é cantor e compositor responsável por grandes sucessos das décadas de 90 até os anos 2000.

Na discografia do artista estão A Maura (1991), O ídolo do Brega (1997), O Astro Pop do Brega (2000), O Gênio do Calipso (2002), Minha Cara (2003), Planeta (2004), Wanderley Andrade e seu Mundo Infantil (2005), Na Batida do Melody (2009), Acochadinho (2010).

Com informações da assessoria