Em passagem por Manaus, Marcos & Iuri visitam redação do EM TEMPO

A dupla sertaneja Marcos & Iuri desembarcou, na tarde desta quinta-feira (18), em Manaus para uma mini turnê neste fim de semana. Os cantores são de Goiânia e vieram direto para a redação do Jornal Amazonas Em Tempo, onde fizeram uma visita e contaram detalhes dos shows na cidade.

Pela terceira vez em Manaus, a dupla se diz muito feliz com a recepção do público manauense. “Estamos muito felizes em estar aqui nessa cidade maravilhosa e com um público tão cativo que é as pessoas de Manaus’, conta Marcos.

Há três anos consolidados no mercado musical, os cantores explicam que o ritmo sertanejo da dupla é bem diferente do atual e que é essa a chave do sucesso deles.

“O nosso som é uma mistura de sertanejo, forró e swingueira. Não tem tanta sofrência assim”, relatou Marcos.

Os shows na capital amazonense acontecem nesta sexta e sábado, no Copacabana Chopperia e no Zer092, respectivamente. Ambos a partir das 23h e os ingressos já estão à venda nos locais do evento.

Para conhecer melhor os cantores, não deixem de ler a edição desta sexta-feira do caderno Plateia, no Jornal Amazonas EM TEMPO.

Bruna Chagas

EM TEMPO