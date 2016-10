Em Parintins, viaturas da Polícia Militar deixam de circular por falta de gasolina

Carros e motocicletas que compões a infraestrutura do comando da Polícia Militar (PM) em Parintins (369 quilômetros de Manaus) deixaram de circular na cidade por falta de gasolina.

Segundo o comandante local da PM, o tenente-coronel Valadares Júnior, a paralisação dos veículos se deu porque, durante o Festival de Parintins realizado em junho, o comando foi obrigado a usar toda sua quota no trabalho de segurança do evento.

“Essa cota ainda não foi reposta pela Secretaria Estadual de Administração (Sead), responsável pelo fornecimento do combustível para os comandos da PM”, afirmou Valadares, informando que, também durante o período eleitoral, em razão de problemas que surgiram no município de Nhamundá, foi usado parte da cota que se destinava para os meses de outubro e novembro.

“Eu já havia comunicado ao Comando Geral sobre essa realidade e que iríamos ter que paralisar as viaturas caso não houvesse a reposição dessa cota já consumida a serviço da população”, disse.

Valadares salienta que as viaturas não deixaram de rodar logo na primeira quinzena de outubro porque conversou com os empresários responsáveis pelo abastecimento da PM em Parintins.

“Houve um entendimento e a empresa colaborou conosco, mas, infelizmente, a cota de Manaus não chegou e tivemos que parar”.

Valadares afirmou que, ao todo, hoje são 12 municípios onde as viaturas estão paralisadas por falta de combustível. O diretor da unidade prisional do município, Bosco Paulain, anunciou que todas as viaturas do presídio também estão no pátio por falta de combustivel.

“Não temos como trabalhar diante dessa situação. Se um preso passar mal aqui na unidade, fica complicado fazer o deslocamento para um hospital”, disse Paulain.

Por telefone, Valadares confirmou que, nesta quarta-feira (26), houve uma reunião entre o Comando Geral da Polícia Militar e a Sead para encontrar uma solução para o problema.

População revoltada

Por conta dessa realidade, a cidade de Parintins está vivendo dias de apreensão. Na madrugada de hoje, pistoleiros tentaram executar dois presos do regime semiaberto, mas ambos estão fora de perigo.

A polícia registrou ainda cerca de seis assaltos relâmpagos e arrombamentos na área central da cidade.

“É inaceitável essa situação. Estamos receosos. Vou buscar meus filhos à noite na escola com medo porque os bandidos sabem que a PM não está nas ruas”, afirmou Luís Carlos Passos.

A falta de gasolina para que os policiais possam fazer ronda na cidade repercutiu na Câmara Municipal. A vereadora Vanessa Gonçalves (Pros) enviou um expediente ao governador José Melo comunicando a gravidade da situação e pedindo a solução do problema.

Por Tadeu de Souza

Colaborador GRN