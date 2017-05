Em Parintins, Prefeitura transforma lixeira pública em aterro controlado

Para resolver dos problemas ocasionados pelo lixo, a prefeitura de Parintins(a distância é 368 km de Manaus)fez uma força-tarefa de limpeza em todos os bairros, com diversos serviços.

Considerado um problema crônico e sem solução, a lixeira pública recebeu total atenção das secretarias de Obras e Meio Ambiente. No local, desde janeiro, começou uma série de trabalhos para melhorar o armazenamento e compactação dos resíduos sólidos. Em menos de quatro meses, transformou-se o lixão em aterro controlado com a cobertura completa do lixo acumulado na área.

Com a mudança, acabou o odor e diminuiu também de forma significativa o risco aviário no local. A partir dessas ações, atendeu-se uma das principais exigências que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fazia para reabrir o aeroporto Júlio Belém durante o dia. A partir da transformação, a Anac deu parecer favorável e autorizou que as operações durante o dia voltem a ocorrer no aeródromo de Parintins

Todo o aterramento da área que compreende a antiga lixeira foi autorizado por órgãos que regulamentam ações em meio ambiente.Além desse trabalho, a Prefeitura continuará a intensificar o correto tratamento dos resíduos sólidos com ações de limpeza, recolhimento do lixo domiciliar em todos os bairros e programas educativos nas escolas.

