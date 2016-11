Em Parintins, PM prende homem envolvido em assaltos a postos de gasolina; menores estavam envolvidos

Dois adolescentes foram apreendidos e Jeferson Silva Martins, 19, foi preso, na madrugada desta segunda-feira (28) por uma guarnição da Polícia Militar (PM). O trio é suspeito de assaltar postos de gasolina em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

Com o trio, a polícia ainda apreendeu uma motocicleta e um revólver calibre 38.

Segundo o frentista de um dos postos assaltados, os três agiam com violência. “Eles chegavam apontando o revólver e um deles já foi me espancando, me jogando no chão e perguntando pelo dinheiro”, disse o homem que pediu para não ser identificado.

Além de assaltos aos postos de gasolina, o trio também realizou roubos no Centro do município, subtraindo da população dinheiro e celular.

Os dois menores apreendidos estavam em liberdade por determinação da justiça. Eles assaltaram, no início do mês, uma loja de celular.

Tadeu de Souza

Correspondente GRNC