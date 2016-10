Em Parintins, juiz abre votação com mensagem na TV EM TEMPO/SBT

Parintins (AM) – O juiz Fábio César Olinto de Souza, titular da 4ª Zona Eleitoral de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) abriu oficialmente a votação no município com uma mensagem direto do estúdio da TT EM TEMPO/SBT, emissora do grupo Raman Neves de Comunicação.

Na mensagem, o magistrado alerta os candidatos para que evitem a compra de votos ou outras irregularidades eleitorais.

Em relação aos eleitores, ele disse que o cidadão tem nas mãos a oportunidade de fazer a história acontecer. “Na hora de votar é só você e a urna, se vocês hoje escolhem a melhor proposta, aí sim a consciência está representada no seu voto”, lembrou o magistrado.

É a primeira vez que uma votação é aberta oficialmente com uma mensagem do juiz presidente do pleito direto de um estúdio de televisão.

Ao deixar a sede do grupo Raman Neves de Comunicação em Parintins, o juiz agradeceu a colaboração do grupo para com a Justiça Eleitoral em Parintins.

O Cartório da 4ª Zona Eleitoral tem 10 funcionários. Neste período ganha o reforço de técnicos voluntários que preparam as urnas eletrônicas para o pleito. Na zona urbana votam 47 mil 857 eleitores, na zona rural, votam 16 mil 189 eleitores.

Ao todo, a 4ª Zona Eleitoral tem 222 seções e o local de maior votação é a Escola Estadual dom Gino Malvestio.

Lá funcionam 12 seções e votam 4 mil 559 eleitores.

Por Tadeu de Souza