Em Parintins, homens invadem escola para tentar matar adolescente

Parintins (AM) – Foi apresentado na 3ª delegacia de Polícia de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, o cidadão Adailson Costa da Silva, 26, morador da comunidade Santa Fé, região do Zé Açu, distante cerca de duas horas de barco da sede do município. O suspeito, e mais dois homens que estão foragidos, invadiram a escola municipal da comunidade para matar uma aluna que era casada com um dos foragidos.

A vítima tem 17 anos. Segundo familiares, o marido não aceitou a separação e teria convidado Adailson, que é primo da jovem, e mais um homem para invadir o educandário e matar a adolescente. O trio estava armado com facas e terçados.

Na delegacia, Adailson negou ter participado da invasão. “Eles me convidaram para essa situação mas eu recusei. Tenho provas! o que sei é que ele queria matar a mulher dele na frente dos outros, mas não participei de nada, a polícia chegou e eu fiquei em casa, não tinha porque me esconder como os demais”, disse Adailson.

Segundo o delegado Bruno Fraga, investigadores da Polícia Civil estão à procura dos dois homens que fugiram antes da chegada da equipe na localidade.

Na tarde desta quarta-feira (26), Adailson será ouvido e depois ficará à disposição da Justiça.

Segundo o secretário de Educação do município, João Costa, é a primeira vez que a pasta registra um fato dessa natureza. Ele disse que pediu um relatório da gestora da escola sobre o incidente.

Tadeu de Souza

EM TEMPO