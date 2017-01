Em novo protesto, moradores do Igarapé do 40 fecham rua

Uma nova manifestação foi realizada, na noite desta sexta-feira (13), na rua Paranavaí, área conhecida como aterro do 40, na Zona Sul de Manaus. Os moradores das proximidades, assim como de outros bairros, dizem que foram prejudicados pela forte chuva, que caiu durante o dia na capital.

Segundo informações da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as pessoas atearam fogo em entulhos e também em pneus, fechando as duas vias que são separados por um igarapé.

Os moradores se reuniram para exigir que alguém tome alguma providência com relação aos prejuízos nas casas que foram alagadas. Segundo eles, a situação se repete toda vez que Manaus tem uma chuva mais forte.

Ainda conforme a PM, a rua, que fica no bairro da Raiz, ficou interditada e as chamas foram apagadas por viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Enquanto, a que fica do lado do Japiim, as equipes ainda estavam trabalhando para conter a situação e liberar a via.

Manoela Moura

EM TEMPO