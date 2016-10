Em novo protesto em frente à Susam, profissionais exigem abertura de CPI para investigar desvios na saúde

Profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, realizaram protesto na manhã desta quinta-feira (27), reivindicando a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os desvios de dinheiro destinados a área no Estado. A manifestação ocorreu por vota das 9h, em frente à sede da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), no Aleixo, Zona Centro-Sul.

Utilizando carros de som, apitos e faixas pedindo fiscalização do poder legislativo, os manifestantes gritavam palavras de ordem exigindo o pagamento dos salários atrasados, uma vez que muitos profissionais estão há, pelo menos, três meses sem receber os dias trabalhados.

Renato Oliveira, diretor da Ordem dos Médicos do Brasil – Regional AM – falou que a ação visa cobrar dos políticos e das autoridades o cumprimento da Lei, fiscalizando-se os recursos destinados à saúde. “A corrupção está batendo forte na saúde pública. Então queremos, de imediato, a instauração de uma CPI para investigar a Susam. É um direito do povo saber onde foi parar a verba orçamentária destinada à saúde em todo o Estado”, afirmou.

Ainda segundo o médico, existe uma movimentação interna na própria Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para tentar ‘ludibriar’ a criação da CPI, o que dificulta ainda mais a luta dos profissionais por um serviço de excelência.

“É ruim para a saúde pública. A emergência de hospitais na capital do Amazonas já foi considerada a melhor entre todas as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Hoje, essa realidade é bem diferente. Queremos saber por qual motivo está faltando dinheiro, tendo em vista que essa situação só se estende aqui no Amazonas. Noutras cidades, Brasil a fora, o serviço continua sendo realizado como antes, sem alterações”, destacou Renato.

“Os profissionais que estão com salários atrasados têm que honrar com seus compromissos do dia a dia. Hoje falta medicamentos básicos, como dipirona e material hospitalar para trabalhar, como luvas e seringas. Todos esses fatores implicam na péssima qualidade de um serviço que deveria ser prestado com excelência à população. Não por falta de interesse do profissional e sim pela falta de estrutura que hoje é oferecida para a realização do serviço”, destacou a enfermeira Adriane Santos, 30.

CPI da Saúde

Está em tramitação a coleta de assinaturas para a instauração da CPI da Saúde, que deve investigar os esquemas de corrução e desvio de dinheiro destinados à saúde pública do Amazonas.

De acordo com a deputada Alessandra Campelo (PMDB), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) servirá para investigar uma parte dos contratos firmado com a Susam e empresas envolvendo recursos estaduais, já que Polícia Federal, por meio da operação ‘Maus Caminhos’, desarticulou um esquema de desvio de recursos federais.

“Os deputados não querem assinar porque já tem uma investigação da PF em cima. O que eles não entendem é que tem verbas oriundas do Estado que a federal não investiga. Então têm muitas mais coisas que é preciso ser averiguado, portanto, vou aguardar o posicionamento dos meus colegas”, indagou.

Até o momento, cinco deputados já assinaram a instalação da CPI, que são: José Ricardo Wendling (PT), Wanderley Dallas (PMDB), Vicente Lopes e Luiz Castro (Rede) e Alessandra Campelo (PMDB). São necessárias oito assinaturas.

Portal EM TEMPO