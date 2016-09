Em Novo Airão, casal e filhas são feitos reféns após terem casa invadida

Um casal e as duas filhas foram mantidos reféns por algumas horas na manhã desta quinta-feira (1º), após terem a residência onde moram, no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus), invadida por quatro homens armados.

Após invadirem e renderem a família, os quatro infratores colocaram o casal em um veículo modelo picape Frontier, de cor preta e placa não divulgada. As filhas do casal ficaram na residência e ligaram para um parente, alertando da situação. Este acionou o 6º Grupamento da Polícia Militar (GPM) que, ao chegar no local, foi informado de que vários objetos da residência também foram levados.

De acordo com informações do chefe da família, José Carlos Fernandes Padron, desde a noite anterior havia movimentação de “pessoas estranhas” nas proximidades da casa onde mora com a esposa e as filhas, cujos nomes não foram divulgados pela polícia.

“Quando acordei, já estavam os quatro homens no meu quarto, todos com revólver”, disse José aos policiais.

Após o roubo, os infratores seguiram rumo ao município de Manacapuru, onde liberaram o casal nas proximidades do KM 50 da AM-352.

Uma outra guarnição avistou o veículo roubado e iniciou a perseguição que, ao ser percebida pelos infratores, resultou no abandono do veículo e na fuga dos quatro homens pela mata da região.

Por equipe EM TEMPO Online