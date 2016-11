Em nova operação, governador do Tocantins deve ser levado para depor

O governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), deverá ser levado pela Polícia Federal (PF) sob coerção para depor na Operação Reis do Gado, deflagrada nesta segunda-feira (28). A ordem ainda não foi cumprida porque o governador está em viagem.

A PF também cumpre nesta segunda-feira mandado de busca e apreensão no apartamento do pai do governador, o ex-deputado estadual Brito Miranda.

A operação foi deflagrada a partir de ordens expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo a PF, estão mobilizados 280 policiais para cumprir oito mandados de prisão temporária, 108 mandados de condução coercitiva e 76 de busca e apreensão nas cidades de Palmas e Araguaína (TO), Goiânia (GO), Brasília e cidades do interior do Pará e de São Paulo.

A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro com “transações mobiliárias fraudulentas, contratos de gaveta e manobras fiscais ilegais”, segundo a PF.

Em nota, a PF informou que a investigação apontou um suposto esquema de fraudes “em contratos de licitações públicas com empresas de familiares e pessoas de confiança do chefe do executivo estadual, que teria gerado enorme prejuízo aos cofres públicos”.

O nome da operação é referência, de acordo com a PF, ao fato de os principais investigados “serem grandes pecuaristas no Pará e o gado era a destinação de grande parte do dinheiro desviado”.

De acordo com a TV Anhanguera de Palmas (TO), a PF cumpre um mandado de prisão temporária emitido pela Justiça contra o secretário de infraestrutura do governo estadual, Sérgio Leão, e dois empreiteiros também foram alvos de conduções coercitivas.

Rubens Valente

Folhapress