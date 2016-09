Em Nova Olinda do Norte, operação prende sete homens e faz apreensão de dois adolescentes

José Ronaldo Fonseca de Lima, 40, e Aguinaldo da Silva Vinhote, 34, foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira (14), no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). A ação foi resultado da operação ‘Interior Seguro’ deflagrada na manhã dessa terça-feira (13) na cidade.

De acordo com o titular 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), delegado Mauro Canale, José de Lima foi preso por posse ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu na rua Vale do Sol, bairro Santa Maria, no município. “Com ele apreendemos um revólver calibre 38 com numeração suprimida, quatro munições intactas, vários objetos de receptação, como joias, celulares e aparelhos eletrônicos, R$ 319 em espécie e R$ 54, 85 em moedas”, explicou.

Em seguida, às 6h30, as equipes policiais prenderam Aguinaldo da Silva Vinhote, 34, na casa onde ele morava, situada na Rua Vale do Sol, bairro Santa Maria. Na ocasião o infrator estava em posse de um quilo de maconha, R$ 543 em espécie e R$ 100 em moedas. Na delegacia foi constatado que o indivíduo já tinha passagem pela Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas.

No início da operação foram presos Lucindo Neves de Sá, 57; Antônio Batis Neves, 19; Fábio Nunes Alves, 28; Arleson Reis da Silva, 23, e Moisés Ferreira da Costa, 23. Dois adolescentes, sendo um de 16 e o outro de 17 anos, foram apreendidos ao longo das diligências. Com o bando, os policiais encontraram duas espingardas calibres 16 e 28, além de armas brancas utilizadas pelos infratores para cometerem delitos naquele município.

Os infratores foram conduzidos ao 47ª DIP, e ao término dos procedimentos legais irão permanecer presos na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça. Os dois adolescentes foram ouvidos e devolvidos às respectivas famílias após o comparecimento dos responsáveis na delegacia.

A Operação Interior Seguro será estendida até a próxima sexta-feira (16), e conta com o reforço de servidores lotados no Departamento de Polícia do Interior (DPI) da instituição e da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Com informações da assessoria