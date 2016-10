Em Nova Olinda do Norte, jovem é assassinado a tiros em via pública

Um jovem identificado como Antônio Santana Pereira da Costa Neto, 18, foi morto com quatro tiros, na madrugada desta segunda-feira (17) no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros e Manaus).

O fato por volta das 2h40 na rua Juscelino Kubscheck, no Centro de Nova Olinda.

Conforme o delegado Mauro Canale, titular da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas.

De acordo com a Polícia Militar, dias antes do crime a vítima havia se envolvido em uma briga, cuja motivação não foi informada. Na noite de ontem, ele estava em via pública quando foi abordado por dois homens encapuzados em uma motocicleta de placa não identificada.

Ainda conforme a PM, um dos suspeitos efetuou os disparos que atingiram cabeça, perna, braço e o peito da vítima. Seis cápsulas de pistola 380 foram encontradas perto do corpo.

