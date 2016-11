Em Nhamundá, jovem é preso na casa da avó após incendiar viatura policial

Matheus Neto Sá, 19, foi preso na madrugada do último domingo (6), após atear fogo em uma viatura da Polícia Civil do município de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Reinaldo Figueira, titular da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a viatura, modelo Ecosport, estava em uma oficina há uma semana para manutenção, quando receberam a informação que o veículo havia incendiado.

A princípio, a polícia acreditava que havia ocorrido um curto circuito. Porém, moradores das proximidades de onde a viatura estava, informaram que viram Matheus ateando fogo no veículo. No local, a polícia encontrou um galão de gasolina e uma caixa de fósforo.

Segundo as testemunhas, o suspeito aparentava estar sob o efeito de entorpecente. Após as informações, os policiais realizaram buscas e encontraram o homem na casa da avó, onde foi efetuada a prisão.

Conforme o delegado, mesmo com a afirmação das testemunhas, Matheus nega a autoria do crime. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e violência doméstica.

O delegado ainda informou que as investigações em torno do caso irão continuar, pois há suspeita que outros dois homens tenham participado do crime.

Matheus foi autuado por incêndio e dano qualificado e ficará na carceragem da delegacia do município a disposição da justiça.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO