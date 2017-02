Em menos de uma hora, Manaus registra 8 ocorrências por causa da chuva

Mesmo sendo rápida, a chuva que atingiu alguns pontos de Manaus na tarde desta terça-feira (7), causou deslizamentos de barrancos e riscos de desabamentos, tanto de outros barrancos quanto de algumas casas. A Defesa Civil registrou oito ocorrências até às 15h.

Conforme a Defesa Civil municipal, foram registrados deslizamentos de barrancos na rua Santo Antônio, da comunidade Cidade de Deus, na Zona Norte e na rua Flamengo, do Mauazinho, na Zona Leste.

Também foram registrados, riscos de deslizamentos de barrancos, nas comunidades Santa Maria e Terra Preta, ambas no Tarumã, Zona Oeste. Além de dois riscos de desabamentos de casas, sendo uma na rua Car dos Santos, no bairro Val Paraiso, Zona Leste e outra na rua 11, no Alvorada, Zona Centro-Oeste.

Outras duas ocorrências de desabamento de casa ocorreram na rua Valter Rayol, comunidade Presidente Vargas na Zona Sul.

Todas as ocorrências estão sendo monitoradas pelas equipes da Defesa Civil.

EM TEMPO