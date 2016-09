Em menos de um ano, Adele conquista disco de diamante por vendas de ’25’

Adele recebeu, na noite desta segunda-feira (26), uma placa em comemoração ao sucesso de vendas de seu terceiro álbum: o ‘25’.

Lançado em novembro de 2015, o disco marcou o retorno da cantora aos palcos, após um breve hiato, com hits como ‘Hello’ e ‘Send My Love (To My New Lover)’.

A Associação da Indústria de Gravação da América premia com ‘placas de diamante’ álbuns e canções que atingem dez vezes o status de platina – isso já chegou a ser o equivalente a vendas de 10 milhões de exemplares, mas o padrão mudou com a inclusão de reproduções via Youtube, Spotify e outros serviços digitais de música.

Até o momento, ‘25’ vendeu mais de 9 milhões de cópias nos EUA, de acordo com a Nielsen Music. Seu antecessor, ‘21’, também conquistou um disco de diamante.

