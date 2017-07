Em menos de meia hora, dois homens são mortos a tiros em Manaus

Ambos os casos estão sendo investigados pela DEHS – Fotos: Divulgação

Dois homens foram assassinados a tiros, na noite desta terça-feira (12), em Manaus. Uma das vítimas é suspeita de, junto com um comparsa, roubar uma motocicleta e realizar assaltos em estabelecimentos comerciais e pedestres na Zona Norte. O homem foi baleado, por volta das 20h30, enquanto estava na garupa da moto e acabou caindo do veículo ainda em movimento na avenida Francisco de Queiroz, conjunto Manôa. O outro suspeito conseguiu fugir na motocicleta sem ser identificado. O segundo homicídio ocorreu, por volta das 20h, no bairro Zumbi, onde um homem foi executado com cerca de dez tiros.

Nenhum dos autores dos crimes foi preso

Segundo o tenente Delgado, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança na Zona Norte, o homem foi baleado no bairro Terra Nova. “Informações preliminares levantadas pela equipe apontam indícios de que ele tenha sido baleado no Terra Nova. A dupla continuou em fuga, mas quando entraram no conjunto Manoa ele não aguentou mais e acabou caindo da garupa da moto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou o óbito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML)”, informou Delgado.

O tenente não soube informar quantos disparos de arma de fogo atingiram a vítima. No entanto, testemunhas informaram à reportagem que um tiro atingiu a cabeça. Delegado destacou ainda que o homem não estava portando documentos e o corpo aguarda identificação no IML.

Na rua Doutor Basílio, bairro Zumbi, Zona Leste, Venildo Correia Paixa, 23, conhecido como “Neném”, foi executado com cerca de dez tiros. Segundo testemunhas, ele foi morto por dois homens em uma motocicleta. “Eles se aproximaram e dispararam os tiros contra o Venildo. Na hora houve muito pânico, pois havia pessoas, inclusive crianças, aqui na rua. Nessas horas, todo mundo sai correndo e esquece de anotar até a placa do veículo e decorar a fisionomia dos bandidos”, informou uma dona de casa, que prefere não ter o nome divulgado.

O EM TEMPO tentou contato, por telefone, com os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pela segurança naquela região, para saber maiores informações sobre o caso, mas não houve retorno. Os dois casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e nenhum dos autores dos crimes foi preso.

Isac Sharlon

EM TEMPO

