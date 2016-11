Em menos de 3 meses, mulher tem carro atingido por cabo de alta-tensão pela segunda vez na Zona Norte

A atendente de consultório Vera Lúcia da Costa Queiroz, 56, teve o carro prejudicado por um cabo de alta-tensão que caiu em cima do veículo que é dona, após chuva forte em Manaus. O fato aconteceu na manhã de quinta-feira (18), na rua 77, núcleo 11, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. É a segunda vez que acontece este tipo de acidente, neste ano, com a vítima.

De acordo com Vera, o carro, modelo UP, placa PHB-7892, estava estacionado em frente ao consultório odontológico onde trabalha, durante o temporal, quando o fio que transporta energia elétrica caiu sobre o veículo. “Quando aconteceu isso, nós ligamos para Eletrobras, que mandou um funcionário. Ele retirou o fio de cima do meu carro e falou que depois iria uma equipe própria para consertar o problema. A equipe veio apenas nesta sexta de manhã”, disse.

Ela conta ainda foi atendida no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. Danilo Corrêa após sofrer estresse com o problema. Isto porque, segundo Vera, no dia 09 de setembro deste ano, também no bairro Cidade Nova, o mesmo problema aconteceu com ela. Na primeira ocasião, uma ventania fez com que um cabo caísse sobre o veículo dela.

“Na época, o meu carro ficou queimado e a Eletrobras pediu para que eu fizesse três orçamentos para arcar com os danos, mas eu disse que faria na concessionária, pois meu carro era novo e estava na garantia. Com isso, eu conseguiria descontos no valor das despesas e não precisaria pagar o orçamento que custa R$ 250. Ainda tive que pagar R$ 150 pelo guincho. Apenas nesta segunda-feira (14) que eu busquei o carro do conserto. Durante esse período, tive que usar ônibus”, reclamou.

Vera Lúcia ainda ressaltou que a situação sobre as despesas do carro estão sendo resolvidas por um advogado.

Por meio de nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas ressaltou que não houve vítimas atingidas pelo cabo e confirmou que, imediatamente, após o ocorrido foram enviadas equipes ao local para realizar o levantamento necessário. A nota diz ainda que “todos os danos causados serão ressarcidos no tempo mais breve possível”.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO