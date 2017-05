Em menos de 24h, dois incêndios com perda total na Zona Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu três casas, na madrugada deste domingo (14), por volta de 1h45, na rua Nhamundá, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. Este é o segundo incêndio em menos de 24 na capital amazonense, na manhã deste sábado (13), um depósito, localizado na rua Emílio Moreira, bairro Centro, Zona Sul, foi destruído pelo fogo.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), as equipes foram acionadas por volta de 2h da manhã e o tempo de resposta durou cerca de seis minutos. No total, três viaturas foram deslocadas para o local e mais de 10 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas nos imóveis.

Três casas, sendo duas de madeira e uma mista (alvenaria e madeira), tiveram perda total. No entanto, o CBM-AM informou que “não houve vítimas na ocorrência”.

Bombeiros realizam trabalho de rescaldo para que o fogo não volte a se alastrar e, também, para preservar outras residencias próximas. As causas do incêndio não foram divulgadas pelo CBM-AM. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Na manhã deste domingo (14), por meio das redes sociais, algumas pessoas chegaram a reclamar do forte cheiro de fumaça no Centro de Manaus, possivelmente ocasionada pelas duas ocorrências de incêndio.

Isac Sharlon

EM TEMPO