Em menos de 1 mês, chuva de granizo volta a acontecer no Amazonas; dessa vez em Maués

Uma chuva de granizo surpreendeu os moradores do município de Maués, a 253 quilômetros de Manaus, na última quarta-feira (30). O fenômeno ocorreu entre às 18h e 19h. A estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Maués registrou volume de 9,6 milímetros de chuva.

O fenômeno gerou comentários nas redes sócias dos moradores do município. Um dos maueenses disse em seu perfil do Facebook que assistiu à chuva de sua casa e admirou evento da natureza..

“Não é primeira vez que ocorre, mas há pelo menos 10 anos não presenciávamos fenômenos como esse aqui em Maués,” disse a auxiliar-administrativa Leila Castro.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Gustavo Ribeiro, as chuvas de granizo são comuns em algumas regiões do Amazonas, principalmente nos meses de transição entre as estações.

“Quando alta temperatura, alta umidade e condições dinâmicas da atmosfera são combinadas, podem formar nuvens do tipo Cumulonimbus, que provocam chuvas em forma de pancadas acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e mais raramente precipitação de granizo” afirmou o meteorologista.

Perguntado sobre a possibilidade de um fenômeno parecido acontecer em Manaus, o especialista respondeu que “é difícil prever, mas é possível ocorrer em qualquer lugar da Amazônia”, concluiu.

Esse é o segundo caso registrado em menos de 1 mês no Amazonas. O primeiro foi no dia 16 deste mês, no Distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré (331 quilômetros distante de Manaus).

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de Maués, não houve registros danos materiais.

