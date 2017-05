Em meio a choro, melo se despede oficialmente de equipe de governo

“Eu não venho mais trabalhar, a partir de segunda-feira”, disse o governador cassado José Melo (Pros), durante a última reunião com seu secretariado. Melo, inclusive, teria pedido que eles seguissem as ordens do novo governador, David Almeida (PSD), que deve assumir o Palácio da Compensa, na Zona Oeste, na próxima segunda-feira (8). Segundo assessores, Melo, dona Edilene Gomes e o vice-governador Henrique Oliveira (SD) choraram.

O encontro durou pouco mais de uma hora e quem mais falou foi a presidente do Fundo de Promoção Social (FPS), Edilene Gomes. Segundo noticiou o “Portal do Marcos Santos”, o clima na reunião “transcorreu em clima de velório”.

Assessores que participaram da reunião, confirmaram que José Melo vai esperar o acórdão (resumo) da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para decidir se vai ou não entrar com o remédio jurídico e “lutar até o fim”.

EM TEMPO