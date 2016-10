Em manifestação na avenida Mario Ypiranga, terceirizados do Hospital 28 de Agosto fecham duas faixas da via

Em manifestação pacífica ocorrida na noite desta quinta-feira (27), na avenida Mario Ypiranga, cerca de 180 funcionários da empresa D. Flores, terceirizada da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) realizaram manifestação pacifica na frente do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, zona Centro-Sul de Manaus, onde trabalham. Auxiliares de serviços gerais, telefonistas, recepcionistas, maqueiros e responsáveis por almoxarifado reivindicaram quatro meses de salários atrasados, falta de pagamento do vale-transporte e alimentação.

Líder do manifesto, a auxiliar de serviços gerais, Sônia Souza, 44, é uma das vítimas da falta de pagamento. Ela trabalha há um ano no hospital e afirma estar em depressão devido à falta de dinheiro.

“São quatro meses sem receber, as contas acumulam juros, cortam nossa água e nossa energia elétrica. Temos colegas aqui que foram até presos por não pagar pensões alimentícias e mesmo detidos ainda serem cobrados porque não foram trabalhar no dia seguinte. Eles dizem que quem não estiver satisfeito que vá embora. Muitas vezes passamos até 12 horas sem comer, pacientes pagam alimentos aos funcionários e doam a nós suas quentinhas fornecidas pelo hospital, para podermos levar alimentos aos nossos filhos”, disse Sônia, que sofreu perfuração de uma agulha utilizada por uma paciente soropositivo.

“Há quatro meses me furei com uma seringa utilizada por uma paciente, que somente nos informou que era soropositivo depois do ocorrido. Estou fazendo tratamento no Hospital Tropical, os coquetéis são muito fortes, atingem meu fígado, imagina um ser humano passando por tudo isso e sem receber ha quatro meses. Não estou aguentando mais, pois meu marido ficou receoso de contrair o vírus através de mim. Isso tem destruído nossa família”, disse Sônia.

Segurança reforçada

Não houve tumulto com a Polícia Militar, que esteve no local com três guarnições da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) com duas viaturas facilitou o tráfego de veículo no local. “Não houve problemas. Os manifestantes até que facilitaram o acesso, ao não fechar as quatro vias”, disse o cabo e policial militar Emerson.

Previsão de pagamento

A equipe de reportagem do EM TEMPO tentou entrar em contato com a Susam, mas não obteve sucesso. O dono da empresa D. Flores, o empresário Davi de Azevedo Fores é um dos presos pela Polícia Federal na operação ‘Maus Caminhos’.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO