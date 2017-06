Em manifestação, moradores do Cacau Pirêra plantam bananeiras em rua esburacada

Moradores da comunidade do Cacau Pirêra, em Iranduba (27 km de distância de Manaus), fizeram uma manifestação inusitada na tarde desta sexta-feira (23). Eles plantaram bananeiras em buracos na rodovia Manoel Urbano, em frente de uma praça, e pediram para que as autoridades lembrassem dessa comunidade, que ainda não recebeu as cestas básicas doadas pela Defesa Civil estadual por conta da enchente.

Segundo Francisco Sales, que é presidente da comunidade, os moradores não aguentam mais o descaso da prefeitura de Iranduba. “A população está cansada de esperar. O Cacau Pirêra está cheio de buracos e a situação só piora a cada dia e ninguém resolve”.

Ainda segundo Francisco, a Defesa Civil do Amazonas visitou a comunidade e informou que primeiro iria entregar as cestas nas comunidades do Rio Solimões e depois no município.

A Defesa Civil do Estado informou que o município recebeu ajuda humanitária e agora a distribuição das cestas fica a cargo da prefeitura de Iranduba. O EM TEMPO procurou o prefeito de Iranduba, mas até o momento não conseguiu contato.

Bruna Chagas

EM TEMPO