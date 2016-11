Em manifestação, famílias de pacientes denunciam falta de materiais para cirurgias no Hospital João Lúcio

As famílias de pacientes internados no Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio, situado na Zona Leste de Manaus, denunciam a falta de materiais no local. Segundo eles, a assistência está comprometida e até cirurgias deixaram de ser feitas porque não há instrumentos para os procedimentos cirúrgicos. O grupo se reuniu na noite desta quinta-feira (10) para protestar e pedir uma resposta da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam).

Sofrendo há quase um mês em um dos leitos da enfermaria 2 da unidade de saúde, a aposentada Terezinha Garcia Correa, 80, não vê a hora de fazer o procedimento e voltar para casa. Segundo a filha dela, a auxiliar de serviços gerais, Cristina Tereza Correa da Paz, 54, a cirurgia já foi desmarcada várias vezes por falta do material.

“É inadmissível que minha mãe fique tanto tempo esperando uma cirurgia importante. Ela está sofrendo e os remédios para dor não fazem mais efeito. Ela nem consegue mais dormir de tanta dor”, disse Cristina sobre o estado de saúde da mãe – que corre o risco de não voltar a andar.

A aposentada sofreu um acidente em casa há um mês. Ela caiu da escada e quebrou o fêmur, além de fraturar o joelho em três partes. Ainda segundo Cristina, a mãe está internada em uma enfermaria que não possui as condições necessárias para receber os pacientes.

“Além do descaso com a cirurgia, a minha mãe e outros oito pacientes que estão aguardando os procedimentos na mesma enfermaria estão no calor. O ar condicionado do local deu defeito e não foi consertado. Nem ventilador podemos levar porque a direção do hospital não permite. Imagina ficar nesse calor dentro de uma sala lotada”, relatou.

Na última terça-feira (8), o diretor da unidade, identificado como Edson Ramos, segundo os familiares dos pacientes, teria reunido todos os acompanhantes na unidade e confirmado que os materiais chegariam no hospital na quarta-feira (9). Segundo ele, depois dos materiais serem esterilizados, os médicos iniciariam os processos cirúrgicos nesta quinta (10). Fato que não ocorreu.

“Ele prometeu para gente que estava tudo certo para chegar os materiais e que hoje iniciariam as cirurgias, mas isso não aconteceu. Queremos que a direção do hospital e o governo do estado se comprometam e nos deem um prazo para o início das cirurgias. Pessoas podem morrer ou ficar com sequelas com esse descaso”, disse a neta da aposentada, a assistente administrativo Bruna Correa, 23.

Durante o protesto, uma mulher- que não teve o nome revelado – teria tido o atendimento médico negado no hospital e passou mal do lado de fora. Ela precisou ser carregada e colocada em uma cadeira de rodas por populares. Após o desmaio, ela foi atendida pela equipe médica no setor de urgência.

A reportagem do Portal EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria de Saúde sobre as denúncias. O órgão informou que a direção do Pronto-socorro João Lúcio repassou a informação de que houve um problema pontual com relação ao fornecimento de material para realização de cirurgias ortopédicas.

Segundo a assessoria, a direção já está trabalhando para regularizar o fornecimento e ainda esse mês os procedimentos serão retomados. Os pacientes serão atendidos de acordo com a ordem de prioridade estabelecida pelos médicos.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO