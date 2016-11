Em Manaus, vigilante é preso por agredir e ameaçar de morte a ex-companheira

O vigilante José Roberto dos Santos Paz, 38, foi apresentado na manhã desta quinta-feira (17), na Delegacia Geral. Ele é suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-esposa, uma autônoma de 23 anos.

José Roberto foi preso ontem (16), em via pública, na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. Já havia um mandado de prisão preventiva para o vigilante, expedido na última sexta-feira (11), pela juíza Luciana da Eira Nasser, titular do 2º Juizado Especializado no Combate a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Andrea Nascimento, no dia 11 de junho deste ano, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após ter sido agredida por José. Na ocasião, a autônoma informou que já estavam separados há cerca de quatro meses. Na delegacia, foi solicitado medidas protetivas em favor da autônoma.

No dia 31 de outubro, também deste ano, a vítima registrou outro BO, sendo que dessa vez na delegacia da mulher, informando que o ex-companheiro havia a ameaçado de morte. Na ocasião, o autor e a vítima estavam em um barco, quando o vigilante, que estava alcoolizado, começou a ameaçá-la, falando que a mataria e se armou com uma chave de fenda, travando luta corporal com a vítima, que conseguiu desarmá-lo.

A mãe e filhas da vítima chegaram a pedir ajuda de desconhecidos que presenciaram a ação para poder fugir do agressor. Em depoimento na especializada, o autor disse não lembrar do ocorrido pois estava bêbedo.

José Roberto já responde por lesão corporal e será indiciado por vias de fato e ameaça. Ele será levado para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

