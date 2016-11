Em Manaus, vereadores ‘estudam’ reajuste salarial para 2017

A menos de um mês para o término da legislatura na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e da votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017, os vereadores já articulam nos bastidores uma emenda parlamentar para reajustar seus vencimentos a partir de 2017. O aumento pode chegar a quase R$ 4 mil em cima do atual salário, que é de R$ 15 mil.

Os vereadores consultados pela reportagem afirmam desconhecer a articulação e não confirmam que planejam inserir o reajuste salarial na proposta de Lei Orçamentária do município, prevista a ser votada no dia 19 de dezembro.

Segundo a Constituição Federal, o salário do vereador deve ser 75% do valor do vencimento do deputado estadual, que é de R$ 25 mil. Com base nesse cálculo, o vencimento dos parlamentares saltaria de R$ 15 mil para, aproximadamente, R$ 19 mil. Caso os salários não sejam reajustados para a próxima legislatura, os vereadores permanecerão sem aumento por 8 anos.

Procurado pela reportagem, o presidente da Câmara, vereador Wilker Barreto (PHS), diz que ainda não se “debruçou” sobre o orçamento da casa para definir quais medidas financeiras adotará para o próximo ano. Mas, garante que “precisará cortar na carne” para possibilitar qualquer tipo de reajuste salarial.

Para que isso aconteça, ele anunciou que deverá realizar uma nova reforma administrativa na casa com a extinção de alguns setores para deixar o Legislativo com as contas equilibradas. “Temos um orçamento para o próximo ano com R$ 3 milhões a menos e se torna um desafio qualquer acréscimo”, afirmou.

Sobre a lei constitucional, que estabelece a simetria entre os salários dos poderes, Wilker garante que a medida é um parâmetro e que é realizada a equivalência de vencimento se houver possibilidades financeiras.

“O aumento salarial não é uma prioridade. A situação da Câmara não está fácil. A casa não tem condições de equiparar seus salários com os da Assembleia neste momento. Seria o correto, mas se não tiver dinheiro não dá para fazer”, explicou. Barreto salientou que no dia 10 de dezembro terá uma definição sobre o reajuste dos salários dos vereadores para a próxima legislatura.

“Eu tenho que verificar o orçamento. A gente se depara com as dificuldades dos poderes e teremos de cancelar contratos e cargos. Só Deus sabe o que eu fiz para dar 18% de reajuste para os servidores em plena crise econômica. A crise abriu a porta na Câmara, mas estou com pagamento dos servidores em dia, fornecedor em dia e as contas da casa estão todas no azul”, ressaltou o presidente da casa.

O vice-presidente do Legislativo municipal, Hiram Nicolau (PSD), disse desconhecer qualquer proposta que verse sobre o reajuste salarial dos vereadores ou movimentação interna em torno do assunto, mas afirma que é normal acontecer o reajuste de uma legislatura para outra para que haja uma “simetria” com o salário dos deputados estaduais. “Não estou acompanhando esse assunto. Mas, assim como aconteceu na legislatura passada, poderá haver reajuste. Mas os acréscimos precisam ser valores coerentes”, explicou.

Ao ser questionado sobre os critérios para a correção salarial, Hiram destaca que o aumento é estipulado com uma combinação de fatores e que se deve, primeiro, analisar se a casa tem orçamento para realizar o procedimento, se está em harmonia com a inflação dos 4 anos que se passaram, se há harmonia com os vencimentos dos deputados estaduais. “Isso é certeza absoluta – o princípio da simetria – que as casas legislativas são obrigadas a cumprir”, explicou, sem indicar possíveis valores.

Líder da oposição na Câmara, Marcelo Serafim (PSB) afirma que o Legislativo não pode se omitir da discussão do assunto, que envolve também a definição dos salários do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municípios.

“O salário do parlamentar só aumenta de 4 em 4 anos e nesse período a inflação aumenta bastante. Então, se não houve reajuste, isso significa um salário congelado por 8 anos, e os vereadores não devem aprovar isso”, disse.

Segundo Serafim, o aumento em torno de R$ 4 mil não é tão expressivo se comparado aos 4 anos sem reajuste. O parlamentar lembra também que para o próximo ano, a casa terá R$ 3 milhões a menos, o que significa que a CMM terá de repensar nas despesas e cargos.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO