Em Manaus, vendas de passagens aéreas para o feriado de 7 de Setembro ainda oscilam

As vendas de passagens áreas, em Manaus, para o próximo feriado do Dia 7 de Setembro oscilam entre as agências mostrando um mercado ainda instável, mas que começa a se recuperar a partir desse início de segundo semestre, de acordo com empresários do ramo.

O empresário Acram Isper, conta que o mercado como um todo está começando a reagir e destaca que esse feriado da pátria tem tradição de vender bem em sua empresa, a Acram Turismo, mas esse ano já é o período que mais vendeu com aumento de 100% nas vendas em comparação com o ano passado. “Nosso voo de setembro é tradicional, mas esse ano estamos em uma linha crescente boa”, ressalta.

Acram disse ainda que, comparando com o ano passado, no carnaval houve um aumento de 20% e durante as festas de julho o aumente foi de 30%. As vendas de pacotes individuais também tiveram aumento, mas apenas de 10%. O local mais procurado para esse feriado foram as cidades do Caribe. Durante o carnaval a preferência dos manauaras foram os Estados Unidos.

A agência Acram Turismo que só trabalha com viagens internacionais, nos dois últimos anos vinha vendendo passagens para um avião de 100 lugares para destinos no Caribe. Mas à procura aumentou tanto para esse feriado de 7 de setembro que a empresa precisou abrir vendas para um avião extra, também de 100 lugares, que também já está com as vendas esgotadas.

O empresário informou ainda já existe procura para as festas de fim de ano de Natal e Réveillon. “As vendas estão uma maravilha, melhor do que durantes os feriados do mês de julho. O mercado melhorou muito ultimamente e a procura está muito boa”, concluiu Acram Isper.

Paradise Turismo

Por outro lado, a empresa Paradise Turismo teve uma queda de 20% nas vendas do feriado de 7 de Setembro, comparado com o ano passado. A proprietária Cláudia Mendonça acredita que a recuperação começa agora. “O mercado está equilibrado. Parou de cair as vendas e a tendência é que a partir de agora a procure aumente e as pessoas com mais confiança, voltem a fazer mais viagens frequentes”, declara.

A Paradise trabalha com pacotes internacionais, nacionais e até regionais, com hotéis de selva, cruzeiros como IberoStars e excursões para Presidente Figueiredo.

Esse ano está sendo difícil de analisar vendas. Estamos vindo de uma situação não definida na economia e política. Todo empresariado inclusive os clientes que tem um pouco de dinheiro ainda não estão seguros de fazer um investimento de viagens se eles não sabem como realmente vai ficar o quadro econômico.

Cláudia informou que com a que do volume de vendas durante o ano, o mercado não conseguir crescer, mas a empresa particularmente já trabalha na reformulação dos pacotes de viagens para que fiquem mais atrativos aos clientes com focando as facilidades de pagamento. “A venda de turismo mudou. Um cliente que antes viajava só para o exterior, hoje compra mais pacotes para viajar pelo Brasil e assim por diante.

Por Joandres Xavier