Em Manaus, trio é preso por usar documentos de deficientes para fazer empréstimos e saques

Raimundo Lopes Machado, 47, Luiz Carlos Lima da Silva, 49, e Arlington de Souza Lima, 38, foram presos nesta terça-feira (1º), no prédio de uma repartição pública localizada na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, por estelionato e associação criminosa. Na ocasião, o trio aplicava golpe em mais uma vítima.

De acordo com o delegado titular do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, a equipe policial chegou até o trio após o recebimento de denúncia formalizada nesta terça-feira (31) na delegacia. Na ocasião, uma vítima dos infratores informou que Raimundo, Luiz e Arlington tinham como alvos pessoas com deficiência.

Segundo o delegado, os indivíduos abordavam essas pessoas e informavam que elas teriam direito a um benefício por conta da deficiência. A partir de então, os infratores conseguiam os documentos pessoais dessas pessoas e começavam a fazer empréstimos e saques, utilizando os cartões das vítimas.

Os infratores foram autuados em flagrante por estelionato e associação criminosa.

Portal EM TEMPO