Em Manaus, seis pessoas são presas e um adolescente é apreendido por tráfico de drogas

Jucilane Dias Cardoso, 35, conhecida como ‘Juci’, Jefferson Pantoja Ferreira, 18, chamado de ‘Esquibe’, Ana Cristina da Silva Regis, 20, Wilson Carvalho Saraiva, 22, Bruno Chunia da Costa, o ‘Bruninho’, 19, e sua companheira, Layane Pantoja Ferreira, 22, foram presos, na manhã desta quarta-feira (21), por envolvimento com tráfico de drogas nas Zonas Norte e Oeste de Manaus. A ação foi resultado da operação ‘Sem Fronteiras’, que também apreendeu um adolescente de 16 anos.

Durante a operação, os policiais civis acharam 600 trouxinhas de substâncias entorpecente, supostamente pasta base de cocaína, aproximadamente 400 gramas de maconha, dez pedras de oxi, um revólver calibre 38 com a numeração raspada, cinco munições de calibre 38 intactas, duas munições de calibre 12 intactas, um lançador de bomba caseira e quatro máscaras de palhaço, supostamente usadas para cometer roubos.

Com os infratores também foram apreendidos um veículo, modelo Celta, de cor vermelha e placas NOJ – 9225, utilizado para cometer delitos na Zona Norte da cidade, três sacolas contendo pinos para armazenar drogas, duas balanças de precisão, eletroeletrônicos oriundos do tráfico de drogas, três celulares, cordões e quatro relógios, possivelmente de vítimas de roubos, além de material para mistura e embalo de entorpecentes.

O delegado Raul Augusto Neto, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) destacou que as cinco pessoas presas na Comunidade União da Vitória cometiam delitos tanto na zona Norte como na zona Oeste de Manaus.

“Jucilane, Jefferson, Ana Cristina, Bruno e Layane faziam parte de uma quadrilha que praticava crimes tanto na Comunidade União da Vitória, onde moravam, como em bairro da Zona Norte da cidade. Com ‘Bruninho’, nosso principal alvo, encontramos drogas, uma arma de fogo e o veículo utilizado para praticar roubos e distribuir drogas na zona Norte da capital”, explicou.

O titular do 18º DIP, delegado Jone Clei Rodrigues revelou detalhes das investigações que resultaram na prisão de Wilson e na apreensão do adolescente. “A equipe do 18º mapeou alguns pontos de tráfico de drogas no bairro Colônia Terra Nova. Um deles foi onde encontramos Wilson e o adolescente. As investigações apontam que no lugar também aconteciam reuniões com outros indivíduos, ainda não identificados pela polícia, para planejamento de roubos na cidade. A dupla integrava uma organização criminosa que atua em Manaus. Eles eram a ponta do esquema criminoso. Ou seja, pegavam as drogas dos distribuidores e vendiam para o consumidor final”, informou Jone Clei Rodrigues.

Jucilane, Jefferson, Ana Cristina, Bruno, Layane e Wilson foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além desses crimes, Bruno e Jefferson também foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Wilson responderá, ainda, por corrupção de menores.

Ao término dos procedimentos realizados no 15º DIP, Jefferson, Bruno e Wilson serão encaminhados à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irão aguardar julgamento. Jucilane, Ana Cristina e Layane serão conduzidas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irão permanecer à disposição da Justiça. Já o adolescente será levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Ele irá responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Com informações da assessoria