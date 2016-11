Em Manaus, sargento da Aeronáutica é preso suspeito estuprar e filmar adolescente sob efeito de álcool

O segundo sargento da Aeronáutica, José Carlos da Silva, 44, foi preso na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 6h40, suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos enquanto ela estava embriagada. O homem foi preso dentro da própria casa, localizada na rua Canário, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com delegado titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jeff David Mac Donald, as investigações sobre o caso começaram há dois meses, após um cartão de memória ser deixado na delegacia. Ao acessar os dados do cartão foi achado um vídeo contendo imagens de uma adolescente mantendo relações sexuais sem demonstrar nenhum tipo de reação, com um homem que estava usando um boné da Aeronáutica.

Segundo Mac Donald, a adolescente – que aparecia no vídeo – foi localizada alguns dias após a denúncia e prestou esclarecimentos na delegacia. Em depoimento, a vítima informou que no dia do fato, ela havia ingerido bebidas alcoólicas durante a noite e que não tinha conhecimento da gravação do vídeo.

Conforme adolescente, ela conhecia o sargento e recebia dinheiro e presentes dele há alguns meses. Após identificar o suspeito, o delegado Jeff Mac Donald solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária do sargento, além de um mandado de busca e apreensão na residência dele. O intuito era identificar se há outros vídeos e imagens de vítimas produzidas pelo suspeito.

O sargento foi apresentado na delegacia e, durante a coletiva, falou que conhecia a adolescente e afirma que manteve relações sexuais com ela, mas com seu consentimento. Ele nega que seja o autor do vídeo.

José Carlos foi autuado por estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável.

Pelo fato de ser militar, ele será encaminhado ao Batalhão da Polícia do Exército, na Zona Centro-Oeste da cidade. A prisão é temporária de 30 dias, mas pode ser prorrogado por mais 30 dias.

Portal EM TEMPO