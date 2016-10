Em Manaus, redes de supermercados expandem em plena crise

Enquanto alguns segmentos mantêm a retração nos investimentos, por conta de um ano de grave recessão econômica, grandes redes de supermercados locais seguem com seus programas de expansão, em Manaus, e até em Estados da Região Norte.

Somente a rede DB de supermercados inaugurou quatro novas lojas, neste ano, sendo a última no dia 15 de outubro. Os investimentos geraram no total 300 empregos diretos e, quase 600 indiretos.

Além do DB, o Baratão da Carne planeja abrir uma unidade no local onde funcionava o antigo Posto Sete, na avenida Mário Ypiranga, em frente ao Manauara Shopping, na Zona Centro-Sul. Já o Nova Era investe para abrir unidades em Rondônia e em Roraima.

DB

A nova loja Hiper DB Aleixo, localizada na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste, próximo ao conjunto Tiradentes, é a 27ª unidade do grupo na Região Norte. De acordo com o gerente de marketing da rede DB, Guto Corbett, agora o grupo conta com 16 lojas de supermercados e 11 de hipermercados, na região.

Segundo Corbett, o novo hipermercado está em uma localidade com mais de 25 mil domicílios, num dos maiores corredores da cidade – que liga diversas áreas à região Leste -, e lá pretende atender o grande fluxo de pessoas que por lá circulam diariamente. “É uma região de grande adensamento populacional e carente de serviços do nosso segmento”, explica.

O novo Hiper DB Aleixo tem 4,2 mil metros quadrados. O estabelecimento conta com padaria, açougue, peixaria, rotisseria, frutas, verduras e legumes. Há também seções de têxtil, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e portáteis, utilidades domésticas e pet.

A loja tem 220 vagas para estacionamento, sendo 70 delas cobertas. “Vamos procurar atender as expectativas dos clientes que esperaram tanto por um hipermercado na região que possibilitasse preços mais acessíveis por conta da negociação que uma loja grande tem. Com isso, a ideia é termos promoções diárias de produtos de primeira necessidade”, salienta.

Investimentos em todas as zonas

Guto Corbett lembra que, além do novo estabelecimento da rede, na Zona Leste, o grupo DB inaugurou no primeiro semestre deste ano três novas lojas: o DB Supermercados Efigênio Sales, na Zona Centro-Sul, próximo ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), a nova loja do Parque 10, na avenida Tancredo Neves, na Zona Centro-Sul, e a ampliação do DB Supermercados Cachoeirinha, na avenida Carvalho Leal, Zona Sul.

Manter a expansão da rede, em tempos de recessão, segundo o gerente de marketing, faz parte de um esforço de investimento para reverter a situação negativa do mercado.

Para tanto, o grupo busca absorver mão de obra e melhorar a base da empresa para enfrentar novos períodos. “É uma ação arriscada, sem dúvida, mas necessária para a sobrevivência, não só da empresa, como do mercado como um todo”, avalia.

Com as expectativas do governo de recuperar a estabilidade da economia e retomar o crescimento já em 2017, Guto Corbett observou que o grupo DB tem uma expectativa realista sobre os novos investimentos.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO