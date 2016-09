Em Manaus, quarteto é preso com droga avaliada em 50 mil

Robson Rodrigues de Lima, 29, conhecido como ‘Urso’; Emerson Wesley Viana Amaral, 21; Jefferson Pereira da Silva, 30; Lucas Gomes da Silva, 22, foram apresentados nesta quarta-feira (14), na Delegacia Geral, por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Com eles, a polícia apreendeu uma quantidade de drogas avaliada em quase R$ 50 mil.

O quarteto foi preso em uma ação conjunta entre os policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e dos militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Robson foi preso em um posto de gasolina na rua Urucará, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da cidade. Emerson e Jefferson foram presos na rua Palmeira, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Lucas foi interceptado na rua Santa Julia, também no bairro Cidade Nova.

De acordo com o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, o grupo estava sendo investigado há aproximadamente um mês, após denúncias anônimas. A equipe da especializada montou campana durante 20 dias nas proximidades do posto de gasolina, onde segundo as denúncias eram realizadas as entregas de drogas.

No fim da tarde de ontem, a equipe estava novamente no local, quando Robson apareceu carregando uma mochila e andando pelo local em atitudes suspeitas. No momento da abordaram, com o suspeito foi encontrado cerca de 3,5 quilos de cocaína, avaliados em R$ 15 mil cada.

Em depoimento, Robson, que segundo a polícia é integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN), falou que o material ilícito não era dele, somente estava fazendo a entrega da droga.

Os outros suspeitos foram presos pela Rocam, com eles foram aprendidas 34 trouxinhas de cocaína, uma moto com restrição de roubo e três armas de fogo, sendo dois revolveres calibre 38 e uma pistola, além de cinco munições.

O quarteto foi autuado por tráfico de drogas, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Após os procedimentos serão levados para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da capital.

Por equipe EM TEMPO Online