Em Manaus, Polícia prende homem por falsidade ideológica

Horácio de Almeida Castelo Branco Júnior, 40, foi preso na tarde desta sexta-feira (26), por falsidade ideológica e também pelo uso de documentos falsos. O indivíduo foi abordado na rua Creta, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital.

Segundo o delegado titular do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Leonardo Valença, Horácio foi preso por tráfico de drogas no final de 2015, mas na ocasião apresentou documento falso, em nome de outra pessoa. “Durante investigação descobrimos a farsa e representei o pedido de prisão preventiva em nome do infrator. Hoje logramos êxito ao localizarmos Horácio em uma distribuidora de bebidas”, explicou.

A polícia ainda apreendeu novos documentos de identificação falsos, incluindo título de eleitor, que ele teria usado para votar nas últimas eleições.

O Horácio foi indiciado por uso de documento falso, falsidade ideológica e uso de documento falso para fins eleitorais. Após os procedimentos cabíveis ele será levado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Com informações da assessoria