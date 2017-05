Em Manaus, PM desaparece a caminho do trabalho

A família do policial militar, Paulo Sérgio Portilho, 34, está em buscas de informações sobre o seu paradeiro. O PM é dado como desaparecido desde a última sexta-feira (28), quando saiu de casa para prestar serviços de segurança em um estabelecimento comercial e não voltou mais.

De acordo com o primo do soldado, Ricardo Moraes, o PM teria saído de casa por volta das 22h em direção à pizzaria, onde prestaria os serviços. O estabelecimento fica no Águas Claras e o PM não chegou a aparecer no lugar.

“Para a gente é uma incógnita, uma situação totalmente incomum porque ele nunca fez isso. Nunca deixou de dar notícias ou mesmo de ir dormir fora sem avisar” afirmou.

Desde sexta-feira a família já tentou o contato por telefone, mas este permanece desligado. Outra medida tomada foi comunicar o Comando Geral da Polícia Militar, no qual está lotado. Os familiares têm feito buscas com amigos em hospitais e no Instituto Médico Legal (IML), mas ele ainda não foi encontrado.

Laize Minelli

EM TEMPO