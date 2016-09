Em Manaus, PF deflagra operação de combate a pornografia infantil e outros crimes relacionados

A Polícia Federal do Amazonas deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a operação ‘Lupus et Agnus’, com o objetivo de combater a divulgação de imagens com pornografia infantil na internet, bem como outros crimes relacionados, como de estupro de vulnerável no Estado.

A ação começou por volta das 6h, com o efetivo de 40 policiais federais. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal do Amazonas em desfavor dos investigados. Outras quatro pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos sobre os fatos na Superintendência da PF.

As investigações apontam que os indivíduos são responsáveis pelo compartilhamento de centenas de arquivos contendo pornografia infantil na internet, havendo, ainda, suspeitas de produção de algumas imagens e vídeos para divulgação.

Ainda conforme a PF, no decorrer das investigações foi descoberto que um dos suspeitos teria abusado sexualmente de mais 10 crianças de seu entorno familiar e social. Aproveitando-se de seu trabalho em um grupo religioso infanto-juvenil, ele conquistava a confiança das crianças e dos adolescentes, satisfazendo, assim, seus desejos e lascívia sexual.

Devido a esse e demais casos, é importante alertar as famílias sobre a necessidade de cuidado e atenção às pessoas próximas das crianças e adolescentes, bem como suas relações interpessoais nas redes sociais.

As penas podem chegar a 10 anos de prisão, no caso de armazenamento e compartilhamento na internet de arquivos contendo pornografia infantil, acrescidos de até 8 anos para quem os produz e de até 15 anos para quem comete estupro de vulnerável.

O nome da operação ‘Lupus Agnus’ significa lobo e cordeiro em latim, fazendo referência à fábula ‘O lobo em pele de cordeiro’, justamente porque os pedófilos estão no seio da sociedade disfarçados de pessoas normais, muitas vezes considerados acima de quaisquer suspeitas.

