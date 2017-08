Em Manaus, no ‘Dia Nacional da Construção Social’ terá emissão de RG e CTPS

O serviço de emissão de documentos será feito pelo Instituto de Identificação – Divulgação

O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) será celebrado no próximo sábado (19) em 31 localidades do Brasil, simultaneamente. Em Manaus, o evento terá mais de 20 serviços gratuitos, entre eles: emissão do Registro Geral (RG), da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e da Certidão de Nascimento.

A edição deste ano, que tem como tema “Minhas Escolhas, Meu País”, será realizada no Clube do Trabalhador, das 9h às 16h. Na capital, o DNCS é coordenado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Amazonas (Ademi-AM) e Serviço Social da Indústria da Construção Civil de Manaus (Seconci Manaus).

O serviço de emissão de documentos será feito pelo Instituto de Identificação, da Polícia Civil do Amazonas.

A instituição também vai oferecer serviço de fotografia e fotocópia de documento, no local do evento.

