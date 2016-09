Em Manaus, música eletrônica agita a cena moderna

A música eletrônica embala a noite dos manauenses a partir desta quinta-feira (29), na segunda edição do projeto Lounge Bistrô, às 21h, no The Office, localizado no bairro Adrianópolis. A festa será comandada pelo DJ e produtor musical, Gustavo Condé, residente do Club 88, considerado um dos melhores locais underground do interior paulista.

Com influências musicais do Rock dos anos 70 e 80, Música Popular Brasileira (MPB) e rap nacional, o DJ promete um repertório diferenciado para não deixar ninguém parado. “Eu gosto de sentir o ambiente antes de decidir o que tocar. Em Manaus, com certeza, será algo diferente, mais dançante, com bastante Groove”, conta o DJ.

Há 14 anos na estrada, Condé é natural do Estado de Minas Gerais, mas mora, atualmente, em Campinas, interior de São Paulo. Aos 31 anos, o DJ que faz sucesso em cada show, já se apresentou diversas vezes em Manaus, sendo até mesmo residente durante um tempo na casa noturna Musique Nuit.

Para ele, cada apresentação é única. Sobre Manaus, ele se diz apaixonado e encantado pela cidade. “Eu gosto muito de me apresentar nessa cidade, eu tenho muitos amigos aqui. O clima é sempre muito bom. O público pode ter certeza que irá curtir uma noite muito animada”, diz Gustavo Condé.

Na trajetória, ele carrega parcerias feitas com artistas nacionais como os DJs Eli Iwasa, Renato Ratier, Anna, Dashtot, Gabe, Rafael Paste e Illusionize. E internacionais como os DJs: Green Velvet, Dixon, Audiojack, Mano Le Tough, Claptone e Hot Since 82, são alguns dos artistas.

Sobre os trabalhos, ele conta que o mais recente foi gravado, ao vivo, no Club 88, em Campinas. Com mais de 1h30 de duração, é possível conferir a playlist na plataforma SoundCloud. “Cada trabalho ou apresentação é uma oportunidade de compartilhar o que eu gosto. É uma forma de tentar levar algo diferente sempre” comenta Condé.

A segunda edição do Lounge Bistrô vai contar também com as apresentações do DJS locais, Alonso Melo, que é residente da casa, e o DJ convidado Diegus. Os ingressos podem ser adquiridos na entrada do evento, e variam de R$ 60 (homens) e R$ 40 (mulheres).

Por Esterffany Martins do jornal EM TEMPO