Em Manaus, mulher capota o carro e é encaminhada para Hospital João Lúcio

Um carro capotou no início da noite desta quarta-feira (19), na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. A causa do acidente não foi divulgada.

Segundo informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Evelyn Suanne Pontes Marmaldo, 29, era a motorista do veículo, modelo Celta GM, placa JXV-5912.

Ainda conforme informações do Manaustrans, a vítima foi encaminhada para Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, situado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

