Em Manaus, marido fecha sala de cinema e surpreende mulher com homenagem aos 10 anos de casamento

Depois de dez anos de casamento, ir ao cinema com o marido é um programa comum e, até mesmo, corriqueiro. A não ser quando ele tenha fechado uma sala inteira de cinema para homenagear e surpreender a esposa com um vídeo com a história dos dois. Foi o que aconteceu, na noite desta quarta-feira (30), com Wally Waughan, que foi surpreendida pelo marido, o empresário Rodrigo Waughan.

“Fazer declarações de amor em um início de relacionamento é fácil. Eu quero ver é expor esse amor na frente de todo mundo, após dez anos de casamento”. Essa foi a justificativa que Rodrigo Waughan, que é empresário franquiado da marca, para fazer a homenagem.

Enquanto imaginava que iria apenas acompanhar o marido em uma sessão do filme Dr. Estranho, Rodrigo preparava algo que realmente marcaria os dez primeiros anos de casamento.

Antes da sessão, que aconteceu no Cinepólis do Shopping Ponta Negra, todos puderam conferir a campanha de Natal da marca de beleza de O Boticário, que trata das relações de amor entre família e que estreou nacionalmente esta semana. Rodrigo usou esse gancho para mostrar à esposa e aos convidados o vídeo em que ele falava como a conheceu e porque decidiu passar a vida inteira com ela.

“Eu sabia que ele iria fazer algo para comemorar a data, mas nunca imaginei algo tão inusitado. Essa surpresa foi apenas a confirmação de que eu quero passar o resto da minha vida ao lado desse homem surpreendente”, explicou Wally.

No vídeo, Rodrigo contou que sempre admirou a beleza da esposa, mas não imaginava que pudessem namorar. “Estava em uma fase diferente da minha vida. Tanto que tive alguns relacionamentos, mas não pensava em casamento, mesmo depois que comecei a namorar Wally. Até o dia que em uma conversa com meu pai ele disse que ‘dela eu não escapava’. Vi que meu pai já enxergava o que estava à minha frente, que ela era a mulher que ficaria ao meu lado para sempre”.

Para que não levantasse suspeitas, Rodrigo disse que além do filme, eles assistiriam a campanha de Natal da empresa de coméstico em uma propaganda exclusiva para o cinema, por isso, havia convidado tantos amigos. “Todas as 80 cadeiras que estão ocupadas na sala de cinema estão ocupadas por pessoas que fazem parte da nossa vida de alguma maneira e é importante que tenhamos nossos amigos ao nosso lado em uma data tão importante”, afirmou Rodrigo.

“Eu estava com ela quando eles se conheceram e na mesma hora ela me disse que acabava de conhecer o amor da vida dela. Tenho muito orgulho em acompanhar a história dessa família, que foi abençoada com duas famílias lindas. Sem medo de falar, tenho certeza que também quero envelhecer ao lado deles”, brincou a amiga Julie Vegrow.

Com informações da assessoria