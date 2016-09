Em Manaus, mais de 200 escolas municipais são cedidas para votação no domingo

A partir da próxima quinta-feira (29), 231 unidades escolares da rede pública municipal estarão cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER-AM) em Manaus. Ao todo, os prédios representam mais de 1,2 mil seções eleitorais, que atenderão aproximadamente 427 mil eleitores aptos durante o primeiro turno das eleições, que acontece no próximo domingo (2). As aulas nessas unidades serão retomadas a partir de segunda-feira (3).

De acordo com o subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Luís Fabian Barbosa, além das unidades escolares, a rede municipal também cederá 20 veículos, lanchas escolares e apoio técnico da Divisão de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) do órgão.

“Também realizamos um trabalho prévio para que as seções sejam instaladas nestas escolas e para garantir que as redes elétrica e lógica funcionem adequadamente para receber as urnas”, reforçou o subsecretário.

Barbosa destacou, ainda, que os diretores das escolas cedidas, bem como a equipe pedagógica, de informática, de infraestrutura e motoristas ficam à disposição do tribunal no dia das eleições.

“É uma força tarefa muito grande e relevante para garantir que o pleito aconteça de forma eficiente e sempre pregando o princípio que deve nortear a nossa democracia, que é da lisura do pleito”, ressaltou.

Quanto aos dias letivos, desta quinta e sexta-feira, respectivamente dias 29 e 30, a subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Trajano, esclarece que foi realizado um planejamento pedagógico e planos de estudos para evitar perdas de conteúdo e garantir os 200 dias letivos.

“Nesses dois dias, das nossas 492 escolas, 231 estarão envolvidas no processo eleitoral e terão que parar, mas na segunda-feira, 3, já haverá aula normal em toda rede”, reforçou.

Com informações da assessoria