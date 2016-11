Em Manaus, industriário pagava para fazer sexo com criança

O industriário Salisney da Silva de Souza, 31, foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (16), no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, suspeito dar dinheiro a crianças para fazer programa com ele.

O fato foi descoberto após pais de um menino de 10 anos encontrar com seu filho a quantia de R$ 30. Ao questionar a criança sobre o valor, descobriram que, no último fim de semana, o industriário deu dinheiro para a criança em troca de sexo.

“O menino tentou enganar os pais dizendo que ganhou o dinheiro no baralho, porém, ele não sabia se quer jogar. Foi aí que ele revelou aos pais que o Salisney deu o dinheiro para fazer programa com ele”, relatou o cabo da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Moisés Xavier.

Em entrevista, o industriário disse que foi a criança quem se ofereceu para fazer sexo com ele, porém o valor pago foi para o menino comprar pipa. “Dei R$ 30 para o menino comprar pipas e um tubo de linha com cerol, mas não para ele fazer sexo comigo. O menino pegou minha mão e colocou em seu bumbum e se ofereceu para transar comigo”, disse.

Defesa

O industriário disse ainda, que costuma dar dinheiro a crianças do bairro Coroado para elas se divertirem e comprarem comida, no entranto, negou que pague meninos para fazer programas. “Costumo dar dinheiro para as crianças do bairro e nunca paguei por sexo com ninguém. Sou um irmão da igreja e respeito as crianças”, finalizou o industriário.

Mesmo negando a acusação, o industriário foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, de acordo com a delegada plantonista da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Santana. Na manhã desta quarta-feira (16), o suspeito será encaminhado à cadeia pública.